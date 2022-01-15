Порошенко обвинил Зеленского в намерении стать диктатором

Фото: twitter/poroshenko

Экс-президент Украины Петр Порошенко накануне своего возвращения на родину обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в стремлении стать диктатором.

— Вы пытаетесь сделать то, что делает каждый человек, претендующий на то, чтобы стать диктатором. Превратить демократию в диктатуру, — обратился бывший украинский лидер к Зеленскому на своей странице в социальной сети Facebook.

Порошенко обвинил действующего президента страны в желании вернуть мажоритарную систему, чтобы «покупать голоса избирателей». Он также уличил Зеленского в боязни парламентских выборов, так как, по его мнению, после их проведения не будет «шансов взять президентские».

— И вы пытаетесь «видосиками» о Порошенко отвлечь внимание от ваших просчетов и критической ситуации, которая, благодаря вашей некомпетентности, сложилась в стране. Вы доведете страну до продовольственных карт, — заключил политик.

Порошенко заявил, что вернется в Киев в понедельник, 17 января утренним рейсом из Варшавы. Целью своего возвращения он назвал защиту Украины от российской агрессии.

6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

20 декабря 2021 года глава штаба партии экс-президента Украины Петра Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего лидера в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Соответствующий документ был подписан заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил он.

В тот же день в партии «Европейская солидарность» заявили, что дело о госизмене говорит о развитии паранойи у Зеленского. Действия правоохранителей, как уверены во фракции, не имеют ничего общего с правом. Дело против Порошенко является политическим заказом Зеленского, «маниакально» одержимого идеей расправы над главным оппонентом, заключили в партии.

24 декабря офис генпрокурора Украины подготовил ходатайство в суд, где попросил арестовать бывшего президента Петра Порошенко по делу о госизмене.