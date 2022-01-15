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Московский суд арестовал пятого хакера Revil

Георгий Соланович

Происшествия
Московский суд арестовал пятого хакера Revil
Фото: пресс-служба Тверского районного суда

Тверским районным судом Москвы был арестован пятый хакер группировки RЕvil. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба суда.

— Тверским районным судом Москвы 15 января 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коротаева Д.В., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), сроком на два месяца, то есть до 13 марта 2022 года, — уточнили в пресс-службе.

Уточняется, что злоумышленник был задержан после обращения Федерального бюро расследований США к российским властям.

15 января столичный суд арестовал четвертого участника группы хакеров REvil. Он также будет заключен под стражей до 13 марта 2022 года.

До этого сообщалось, что третьего хакера из группировки, Головачука М., арестовали на два месяца. 14 января суд арестовал еще двух участников группировки — Муромского Р. и Бессонова А.

Отмечается, что члены группировки подозреваются в неправомерном обороте средствами платежей, совершенном группой лиц.

Хакерская группировка REvil

В ноябре 2021 года в Госдепе сообщили, что США предложили вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за данные о лидерах хакерской группировки DarkSide. В начале мая злоумышленники из объединения взломали системы Colonial Pipeline.

По утверждению американских спецслужб, группа может базироваться на территории России или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая случилась атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

Руководство считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе пресса приписывает атаку, совершенную на сети компании — производителя программного обеспечения Kaseya.

14 января ФСБ пресекла деятельность хакерской группировки REvil, которая занималась хищением денег с помощью вредоносных программ.

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