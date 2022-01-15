«Мы на краю пропасти»: посол Антонов оценил переговоры России с НАТО и США

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Прошедшие на прошлой неделе переговоры России с США и НАТО пока не дали существенного результата. Об этом заявил посол в США Анатолий Антонов.

Он отметил, что Москва ждет от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты российских соглашений. По словам дипломата, после этого РФ решит, насколько целесообразна последующая совместная работа.

Антонов обратил внимание, что российская сторона готова обсудить встречные предложения.

Посол назвал продвижение НАТО на восток одной из главных угроз национальной безопасности страны. Он подчеркнул, что Россия не приемлет усилия блока по военному освоению бывших советских республик, так как такая ситуация чревата размещением вооружения, «непосредственно угрожающих стране».

— В результате кратно повысятся риски эскалации и прямого военного столкновения в регионе и за его пределами. Все имеет свои пределы. Мы, по сути, на краю пропасти, — говорится в комментарии дипломата для журнала Neewsweek, текст которого размещен на странице в Facebook российского посольства.

Дипломат добавил, что украинский вопрос «не был в повестке российско-американских переговоров в Женеве, а лишь упоминался в качестве второстепенной темы на консультациях с НАТО в Брюсселе».

До этого лава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ждет от США и НАТО ответов по гарантиям безопасности в письменном виде. По его словам, пока Запад готовит ответы, Россия будет продолжать работать над тем, чтобы быть готовой к любому развитию событий.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

10 января в Женеве завершились российско-американские переговоры о гарантиях безопасности. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

12 января заседание Совета Россия — НАТО прошло в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Со стороны НАТО присутствовали генсек альянса Йенс Столтенберг и представители стран — союзниц НАТО.