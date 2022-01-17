«Это ужасно»: сын Градского прокомментировал нападение на вдову музыканта

Фото: youtube.com

Сын музыканта Александра Градского Даниил прокомментировал информацию об ограблении вдовы артиста Марины Коташенко. В беседе с журналистами в воскресенье, 16 января, он выразил надежду, что никто не пострадал в результате случившегося.

— Я сам в шоке от того, что вы говорите. Сам узнал об этом только что. Могу только сказать, что надеюсь, все здоровы и детишки не пострадали. Конечно, это ужасно, — сказал сын певца, передает РЕН ТВ.

Сообщалось, что вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. В СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП. Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову артиста.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был наставником проекта «Голос» Первого канала — сначала с 2012 по 2015 год, а в 2017 году вернулся на проект.

После смерти певца адвокат Сергей Жорин рассказал, кто может претендовать на богатое наследство умершего музыканта и наставника проекта Первого канала «Голос» Александра Градского.

Однако позже стало известно, что артист оставил после себя крупные задолженности по налогам. По информации СМИ, музыкант якобы должен заплатить государству 523 тысячи рублей. Из них 27 тысяч рублей составляет налог на землю, а 43 тысячи — транспортный. Однако наиболее крупная сумма приходится на имущественный налог — 363 тысячи рублей. Уточнялось, что в прошлом году музыкант приобрел дорогостоящий объект недвижимости.