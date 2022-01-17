Адвокат Жорин допустил версию инсценировки ограбления вдовы Градского

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Расследование вооруженного ограбления вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко может иметь неожиданный исход. Об этом заявил известный адвокат Сергей Жорин. Он обратил внимание на одно странное обстоятельство в истории нападения на женщину и допустил версию инсценировки ограбления.

Юрист отметил, что, по информации СМИ, преступление произошло в воскресенье, 16 января, около 13 часов, но в полицию Коташенко обратилась спустя длительное время — около 20 часов.

— Если с 13 до 20 часов ей ничего не препятствовало обратиться в правоохранительные органы, а она это не сделала, это вызывает большое количество вопросов, поскольку многие преступления раскрываются именно по горячим следам, — пояснил Жорин.

На эту же версию наталкивает и распространившиеся в ряде СМИ информация о том, что якобы и сами следователи сомневаются в искренности рассказа вдовы артиста.

— Если действительно вдова рассказывает неправду или имеет определенное отношение к происшествию в виде соучастия в нем, это, на мой взгляд, глупо, потому, что, во-первых, это вскроется. А, во-вторых, это может считаться основанием признания ее как минимум недостойным наследником, а как максимум, и привлечении к уголовной ответственности, — отметил адвокат, передает Пятый канал.

Также Жорин считает, что если действительно было совершено вооруженное нападение на Коташенко, то преступники повели себя крайне не предусмотрительно, так как «сейчас существует большое количество и методик, и технических способов по раскрытию подобного рода преступлений». Поэтому, по мнению юриста, их быстро задержит полиция.

Жорин также предостерег граждан, которые хранят крупные суммы денег дома, и порекомендовал использовать более надежные способы хранения ценностей.

Сообщалось, что вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. В СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП. Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову артиста.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был наставником проекта «Голос» Первого канала — сначала с 2012 по 2015 год, а в 2017 году вернулся на проект.

После смерти певца адвокат Сергей Жорин рассказал, кто может претендовать на богатое наследство умершего музыканта и наставника проекта Первого канала «Голос» Александра Градского.

Однако позже стало известно, что артист оставил после себя крупные задолженности по налогам. По информации СМИ, музыкант якобы должен заплатить государству 523 тысячи рублей. Из них 27 тысяч рублей составляет налог на землю, а 43 тысячи — транспортный. Однако наиболее крупная сумма приходится на имущественный налог — 363 тысячи рублей. Уточнялось, что в прошлом году музыкант приобрел дорогостоящий объект недвижимости.