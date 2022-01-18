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Движение на Арбатско-Покровской линии метро восстановили

Илья Ашуров

Происшествия
Движение на Арбатско-Покровской линии метро восстановили
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, метро Киевская Карта всех событий

На синей ветке столичного метро восстановили движение поездов после инцидента с пассажиром на пути. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график, — говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось, что из-за пассажира на пути на участке синей ветки столичного метро от станции «Киевская» до «Курской» временно отсутствует движение поездов.

Похожий инцидент произошел 16 января. Интервалы движения поездов на западном участке Арбатско-Покровской линии столичного метро увеличили из-за сообщения о человеке на пути.

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