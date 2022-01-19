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Суд назначил принудительное лечение бывшему срочнику, убившему трех сослуживцев под Воронежем

Илья Ашуров

Происшествия
Суд назначил принудительное лечение бывшему срочнику, убившему трех сослуживцев под Воронежем
Фото: СК РФ

Суд в Воронеже признал невменяемым бывшего солдата-срочника Антона Макарова, который два года назад убил трех своих сослуживцев. Ему назначили принудительное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежского гарнизонного военного суда.

Решение суда основано на психолого-психиатрической экспертизе, которая выявила у Макарова психическое расстройство. Из-за него солдат в момент преступления не осознавал «фактический характер и общественную опасность своих действий».

— Суд нашел достоверным заключение экспертов, а Макарова признал невменяемым. По результатам рассмотрения уголовного дела постановлением 2-го Западного окружного военного суда Макаров освобожден от уголовной ответственности за совершение запрещенных уголовным законом деяний <...> и к нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения, — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Стрельба на аэродроме в Воронежской области

Примерно в 05:00 в понедельник, 9 ноября 2020 года, солдат-срочник Антон Макаров в одной из воинских частей Воронежской области напал на должностных лиц, которые пришли с проверкой. Злоумышленник присвоил себе оружие офицера и сбежал, при этом убив трех военных. В Следственном комитете уточнили, что одного человека подозреваемый убил топором, двух остальных он застрелил, отобрав оружие у другого солдата.

Предполагаемой причиной ЧП стал конфликт солдата с вышестоящим по званию.

СМИ писали, что происшествие имело место на воронежском военном аэродроме Балтимор. В Минобороны эти сведения не подтвердили и не опровергли.

Для поимки подозреваемого был объявлен план «Перехват». Спустя время правоохранители задержали Макарова. В отношении него возбудили уголовное дело об убийстве трех человек и хищении огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Санкция данных статей предусматривает до пожизненного лишения свободы.

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