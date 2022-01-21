МИД Казахстана назвал предвзятой резолюцию Европарламента по ситуации в стране

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В Европарламенте призвали инициировать международное расследование и ввести санкции в отношении казахстанских чиновников в рамках режима Евросоюза за серьезные нарушения в области прав человека. МИД Казахстана в пятницу, 21 января, на своем сайте прокомментировало резолюцию, которую Европарламент принял по ситуации в республике.

В ведомстве сочли ее предвзятой и основанной на необъективных выводах.

— Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявляет, что принятая резолюция Европейского парламента по ситуации в нашей стране носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных. Считаем неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования, инициированного руководством Республики Казахстан, — сказано в заявлении, распространенным ведомством республики.

В МИД отметили, что у них вызывает озабоченность «отсутствие объективной оценки трагических январских событий в Казахстане».

Эту резолюцию депутаты Европейского парламента приняли накануне. Она посвящена теме защиты прав человека в Казахстане и массовым беспорядкам, которые произошли в республике в начале января. Парламентарии призвали инициировать международное расследование и ввести санкции в отношении казахстанских чиновников.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Помимо этого, режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.

14 января миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана улетели из Казахстана на четырех военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил России. Тогда вместе с военными из Таджикистана домой отправились курсанты Военного института сухопутных войск Казахстана, в котором ранее располагался штаб операции ОДКБ.

19 января Командующий силами ОДКБ Андрей Сердюков объявил о завершении миссии российских миротворцев в Казахстане.