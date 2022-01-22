Работников шахты «Комсомолец» в Кузбассе вывели на поверхность

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Работников шахты «Комсомолец» в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области вывели на поверхность. Об этом сообщили экстренные службы области.

Там также уточнили, что работа шахты была приостановлена. Ранее сообщалось, что на объекте возникли проблемы с проветриванием. В «Комсомольце» во время инцидента находилось 56 человек. Все они выведены наружу.

— Всех работников вывели. Шахта пока не работает, — передает слова сотрудника экстренных служб РИА Новости.

20 января суд продлил арест пятерым фигурантам дела о трагедии в шахте «Листвяжная».

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября 2021 года в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, в трагедии пострадали более ста человек, 51 человек погиб, в том числе пять спасателей.

26 ноября по факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Однако позднее защита всех подозреваемых обжаловала арест.

Позже руководство приняло решение выплачивать детям погибших горнорабочих ежемесячную выплату в размере 25 тысяч рублей.