Шахта «Комсомолец» в Кузбассе возобновила работу в обычном режиме

Фото: Главное управление МЧС по Пермскому краю

Шахта «Комсомолец» в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области работает в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба компании СУЭК.

— В 11:40 (07:40 по Москве) все работы по восстановлению подачи тепла возобновлены, вентилятор запущен в работу. В настоящее время шахта работает в штатном режиме, — передает слова пресс-службы РИА Новости.

22 января работа шахты была приостановлена. Сообщалось, что на объекте возникли проблемы с проветриванием. В «Комсомольце» во время инцидента находилось 56 человек. Все сотрудники шахты были выведены наружу.

20 января суд продлил арест пятерым фигурантам дела о трагедии в шахте «Листвяжная».

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, в трагедии пострадали более ста человек, 51 человек погиб, в том числе пять спасателей.

26 ноября по факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Однако позднее защита всех подозреваемых обжаловала арест.

Позже руководство приняло решение выплачивать детям погибших горнорабочих ежемесячную выплату в размере 25 тысяч рублей.