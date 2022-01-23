Блинкен: Версии Британии и США о «планах» РФ на Украине схожи

Фото: BrookingsInst / CC BY-NC-ND 2.0

Версии Великобритании и Соединенных Штатов о якобы подготовке Россией «переворота» на территории Украины схожи. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 23 января, в эфире телеканала CNN.

Однако мнение британской стороны по данному вопросу политик отказался комментировать, пишет ТАСС.

В этот же день Блинкен выразил мнение, что США намерены ввести санкционные меры против России только в случае якобы «агрессивных действий» в отношении Украины. Сейчас угроза санкций носит сдерживающий эффект, подчеркнул он.

Также министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Европа разрабатывает пакет санкционных мер против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Однако санкции не коснутся газового сектора и «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что страны Запада готовы к равному разговору с российской стороной. Однако обострение ситуации на Украине заставит ЕС ответить обширными экономическими санкциями.

1 ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.