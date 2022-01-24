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«Меня хотели взять под арест»: блогер Эдвард Бил высказался перед судом

Илья Ашуров

Происшествия
«Меня хотели взять под арест»: блогер Эдвард Бил высказался перед судом
Фото: Пресс-служба Пресненского районного суда города Москвы

В результате повторного рассмотрения дела блогера Эдварда Била (настоящее имя Эдуард Биль — прим. «ВМ») ему могут ужесточить наказание, увеличив срок ограничений до трех лет. Подобную точку зрения высказал сам блогер в преддверии судебного заседания, которое состоится в понедельник, 24 января.

По его словам, смысл повторного рассмотрения дела — ужесточение наказания. Ему хотят «накинуть» еще год сверху к сроку ограничения свободы. Также Бил полагает, что ему могут ограничить территорию передвижения вплоть до района проживания.

Кроме того, блогер рассказал, что его якобы собирались арестовать перед повторным процессом.

— Меня хотели взять под арест до этого суда. Просто так. По закону я ничего не нарушал, я веду себя примерно, — заключил Бил.

Видео: РЕН ТВ

В начале декабря прошлого года суд отменил приговор в отношении Эдварда Била. Дело было передано на новое рассмотрение в Пресненский суд в ином составе. Также Билу вновь избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Била обвиняют по уголовной статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

ДТП на Смоленской площади

Авария с участием Била произошла 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Машина блогера на большой скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

В середине лета Пресненский суд приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы за ДТП. Согласно приговору, он не сможет покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 08:00 следующих суток, выезжать за пределы Москвы и региона и изменять место постоянной прописки, не уведомив об этом контролирующий орган.

Кроме того, суд назначил блогеру дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.

Бил рассказал журналистам, что заплатил в пользу Марии Артемовой 11 миллионов рублей. В эту сумму вошла и оплата ее лечения.

В сентябре пострадавшая в аварии с Билом простила его. Потерпевшая отметила, что каждому человеку свойственно ошибаться, поэтому она приняла извинения блогера. В настоящий момент женщина передвигается с помощью инвалидной коляски.

Позже Эдвард Бил сжег свое водительское удостоверение, записав это на камеру. Таким образом он попытался поставить точку в истории с аварией, произошедшей в центре столицы.

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