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Депутат Рашкин попросит суд разрешить ему пользоваться мобильным телефоном

Илья Ашуров

Происшествия
Депутат Рашкин попросит суд разрешить ему пользоваться мобильным телефоном
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин, обвиняемый в незаконной охоте, обжалует ранее вынесенное постановление суда и попросит разрешить ему пользоваться мобильным телефоном. Об этом в понедельник, 24 января, парламентарий заявил перед зданием Мосгорсуда.

По его словам, на предстоящем заседании суда он собирается оспорить запрет на использование телефонной связи, так как это мешает ему выполнять свою работу.

— Сегодня в суде мы просим разрешить мне работать в соответствии с регламентом депутата Государственной думы и пользоваться телефоном электронной связи, — сказал Рашкин.

Видео: РЕН ТВ

В декабре мировой суд Лысогорского района Саратовской области лишил Валерия Рашкина водительских прав за отказ пройти медосвидетельствование.

Дело Валерия Рашкина

В октябре 2021 года МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте, к которой мог быть причастен Рашкин. Впоследствии дело передали в Следственный комитет.

По данным правоохранителей, в ночь с 28 на 29 октября в полицию в Саратовской области поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место сотрудники обнаружили машину и двух мужчин, один из которых был за рулем. В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови. По предварительным данным, 66-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ноябре депутаты Госдумы проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности Рашкина. Председатель СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении парламентария.

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