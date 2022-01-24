Количество госпитализаций от общего числа заболевших COVID-19 составило 5,1 процента в Москве

Фото: mos.ru / Максим Денисов

За минувшие 24 часа в Москве госпитализировали 5,1 процента пациентов или 992 человек от общего числа заболевших коронавирусной инфекцией. Считается, что данный показатель наиболее точно отражает текущую ситуацию в городе с распространением вируса. При этом число подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) составило 516 человек за последние сутки.

Также за указанный период столичные врачи вылечили от коронавируса 3231 пациента. Всего за время пандемии количество людей, которые вылечились от COVID-19 в городе, составило 1 927 017.

При этом недавно в городских поликлиниках значительно увеличили количество дежурных медиков. Сейчас москвичи с симптомами ОРВИ или повышенной температурой тела (до 38 градусов) смогут получить медицинскую помощь у дежурного врача поликлиник без записи. Теперь дежурные специалисты могут не только осматривать и консультировать пациентов, а также брать ПЦР-тесты, но и проводить анализы крови, ЭКГ и другие необходимые дополнительные обследования.

Также в настоящее время в Москве работает 71 пункт бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19. Они расположены на станциях метро, в торговых центрах и ТПУ. Так, уже порядка 500 тысяч горожан прошли экспресс-тестирование на коронавирус.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил о готовности московской системы здравоохранения к возможному росту количества госпитализаций на фоне обострения ситуации с COVID-19. По словам главы города, основная тяжесть вспышки заболеваемости штаммом «омикрон» сегодня возлагается на плечи работников амбулаторного звена.