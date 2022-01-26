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Протокол за мелкое хулиганство составили на мужчину, забравшегося на Крымский мост

Илья Ашуров

Происшествия
Протокол за мелкое хулиганство составили на мужчину, забравшегося на Крымский мост
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Крымский мост Карта всех событий

В отношении мужчины, который накануне забрался на Крымский мост, составили два административных протокола. Об этом в среду, 26 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», на мужчину составили административные протоколы за мелкое хулиганство и нарушение миграционного законодательства.

— На данный момент он задержан, — заключил собеседник «ВМ».

До этого МВД раскрыло подробности операции по снятию мужчины с Крымского моста. В ведомстве уточнили, что переговоры с мужчиной вела старший лейтенант полиции Наталья Мошарова. Именно ей удалось убедить мужчину спуститься.

Мужчина на Крымском мосту

Днем 25 января в Москве мужчина забрался на Крымский мост. На месте происшествия дежурили спасатели МЧС. Источник «ВМ» в экстренных службах сообщает, что спасатели установили автолестницу, по которой поднимался психолог, чтобы поговорить с мужчиной.

В ГУ МЧС по Москве «ВМ» подтвердили, что спасатели работали на месте происшествия.

В столичном Дептрансе сообщили, что в связи с инцидентом на Крымском мосту на внешней стороне Садового кольца было перекрыто три полосы движения в сторону Ленинского проспекта из четырех.

В скором времени спасателям удалось уговорить мужчину спуститься. В размещенной в Сети трансляции с места происшествия было видно, как «высотнику» передали деньги.

Видео: МЧС

По данным Telegram-канал Baza, забравшегося на мост мужчину зовут Умар. В 2019 году он уже проделывал то же самое. Тогда свой поступок мужчина объяснял тем, что его начальница не выплачивает ему зарплату, в то время как ему нужно кормить четверых детей.

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