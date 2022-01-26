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Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с ноября 2020 года

Василий Плиткин

Финансы
Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с ноября 2020 года
Фото: Вечерняя Москва

В ходе валютных торгов на Московской бирже курс доллара вырос на 1,79 процента к закрытию предыдущей сессии и достиг 80,04 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на 19:24 среды, 26 января.

По данным на 19:13 по московскому времени, курс доллара вырос до 80,03 рубля (+1,78 процента). В последний раз курс доллара поднимался выше 80 рублей в ноябре 2020 года.

В ходе торгов на Московской бирже курс евро превысил 90 рублей впервые с июля 2021 года, передает ТАСС.

Старший аналитик компании Esperio Антон Быков рассказал, как изменится курс доллара к началу февраля.

Аналитики оценили перспективы российского рынка, рассказали, какие еще слабые места есть у него и чего ждать от него в ближайшем будущем.

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