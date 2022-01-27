Володин заявил о стремлении Запада переписать историю

Фото: Пресс-служба Госдумы

В настоящее время Запад занимается тем, что пытается переписать историю и перечеркнуть подвиг народа во время войны. Такое мнение в четверг, 27 января, выразил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, Россия не должна допустить повторения страшных событий.

— 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. <...> Жертвами стали почти миллион человек. <...> Вдумайтесь: это больше, чем потери США и Британии, вместе взятых, за все годы Второй мировой войны, — написал спикер Думы в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что ленинградцы совершили подвиг и показали пример мужества и любви к своей стране, в то время как нацисты стремились уничтожить все на своем пути.

Президент России Владимир Путин 27 января, в годовщину снятия блокады Ленинграда, посетит Пискаревское кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В сентябре 2021 года Путин подписал указ о выплате гражданам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и «Жителю блокадного Ленинграда». Единоразовая выплата составила 50 тысяч рублей и была приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни — единственной транспортной магистрали через Ладожское озеро, связывающей блокадный Ленинград со страной.

Блокада Ленинграда продлилась 872 дня — с 21 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.