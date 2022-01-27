Спасатель рассказала, когда могут найти утонувшую на Крещение в Ленобласти женщину
Тело утонувшей на Крещение в Ленинградской области женщины, вероятно, смогут найти только весной, когда сойдет лед. Такое предположение озвучила спасатель Светлана Руденко.
По словам специалиста, всему виной сильное течение реки. Оно в разы усложняет работу водолазов МЧС. В настоящее время сложно обозначить территорию для поиска тела, ведь неизвестно, насколько далеко течение унесло тело женщины.
— Ее могло далеко унести, а мог остановить снежный торос. Если речка прямая — ее унесло. Если речка виляет, то на каком-то повороте, изгибе этой речки она могла застрять, зацепиться. Из-за того, что это течение и подо льдом, это очень сложная работа, — отметила она в комментарии Life.ru.
Она отметила, что водолазы рискуют собственной жизнью, пытаясь обнаружить тело погибшей.
Если водолазы все-таки смогут найти тело женщины раньше весны, то можно считать, что им повезло, добавила эксперт.
Трагедия в Ленинградской области произошла 19 января. Жительницу Ленобласти унесло течением во время крещенских купаний в проруби. Все произошло на глазах ее мужа и десятилетнего сына, передает издание «Невские новости».
До этого инструктор назвала главную ошибку девушки, утонувшей в проруби в Ленинградской области.