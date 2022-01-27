Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Спасатель рассказала, когда могут найти утонувшую на Крещение в Ленобласти женщину

Ирина Игнатенко

Общество
Спасатель рассказала, когда могут найти утонувшую на Крещение в Ленобласти женщину
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Тело утонувшей на Крещение в Ленинградской области женщины, вероятно, смогут найти только весной, когда сойдет лед. Такое предположение озвучила спасатель Светлана Руденко.

По словам специалиста, всему виной сильное течение реки. Оно в разы усложняет работу водолазов МЧС. В настоящее время сложно обозначить территорию для поиска тела, ведь неизвестно, насколько далеко течение унесло тело женщины.

— Ее могло далеко унести, а мог остановить снежный торос. Если речка прямая — ее унесло. Если речка виляет, то на каком-то повороте, изгибе этой речки она могла застрять, зацепиться. Из-за того, что это течение и подо льдом, это очень сложная работа, — отметила она в комментарии Life.ru.

Она отметила, что водолазы рискуют собственной жизнью, пытаясь обнаружить тело погибшей.

Если водолазы все-таки смогут найти тело женщины раньше весны, то можно считать, что им повезло, добавила эксперт.

Трагедия в Ленинградской области произошла 19 января. Жительницу Ленобласти унесло течением во время крещенских купаний в проруби. Все произошло на глазах ее мужа и десятилетнего сына, передает издание «Невские новости».

До этого инструктор назвала главную ошибку девушки, утонувшей в проруби в Ленинградской области.

Читайте также:
Ленинградская область Спасатели Крещение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Все мнения
О проекте