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«Дорожная карта» по регулированию криптовалют утверждена в правительстве

Виктория Храменкова

Финансы
«Дорожная карта» по регулированию криптовалют утверждена в правительстве
Фото: Pexels

«Дорожная карта» по регулированию операций с криптовалютой в России была подписана вице-премьером Дмитриев Чернышенко. Отмечается, что данная карта рассчитана до конца 2022 года. Содержание документа подтвердил источник РБК.

Известно, что в разработке «дорожной карты» приняли участие представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России.

— Вошедшие в документ предложения поддержали все ведомства, кроме ЦБ. Он выступает за запрет оборота криптовалюты на территории России, — сообщил источник издания.

Помимо этого, участники выработали единое мнение — инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определенные риски, поэтому целесообразно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета.

27 января агентство Bloomberg сообщило, что Путин отклонил предложение ЦБ о запрете криптовалют внутри страны. Лидер, по данным издания, поддерживает предложение ограничить майнинг регионами с избытком электроэнергии, такими как Иркутск, Красноярск и Карелия.

Позднее пресс-секретарь президента России заявил, что Путин не соглашался с предложением разрешить майнинг криптовалют в Иркутской области, Красноярском крае и Карелии.

20 января ЦБ предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. С целью «снижения угроз» регулятор инициировал внесение ряда изменений в законодательство.

Так, предлагается ввести запрет на выпуск и обращение криптовалюты на территории страны и установить ответственность за нарушение данного запрета. Также предлагается установить ответственность за нарушение запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами — резидентами России.

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