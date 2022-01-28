Москва выставила на продажу 107 машино-мест в Зеленограде

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Этой зимой жители Москвы могут приобрести у города 107 парковочных мест, которые расположены в нескольких районах ЗАО. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил руководитель департамента города по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он уточнил, что площадь машино-мест варьируется от 8,6 до 22 квадратных метров. При этом начальная цена за квадрат составляет от 19,4 до 28,6 тысячи рублей.

Приобрести места могут юр- и физлица, а также ИП.

69 парковочных мест располагаются в Зеленограде около корпуса 2013. Их выставят на трех аукционах в формате публичного предложения с понижением стоимости.

При этом 41 объект сдают на основе наибольшей предложенной цены.

24 места можно также приобрести в 2014-м корпусе, а рядом с Панфиловским проспектом в пятиэтажном паркинге можно поторговаться за еще 17 оставшихся мест, передали на сайте мэра Москвы.

Более десяти тысяч мест на автостоянках приобрели горожане у Москвы за минувший год. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 26 января. Он отметил, что большинство договоров было заключено на востоке города.