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Ситуация с коронавирусом улучшилась в восьми регионах России

Иван Юминов

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Ситуация с коронавирусом
Общество
Ситуация с коронавирусом улучшилась в восьми регионах России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ситуация по коронавирусу ухудшилась за неделю в 32 регионах России, при этом улучшения фиксируются в восьми субъектах. Об этом сообщили в оперштабе в пятницу, 28 января.

— Согласно комплексной оценке тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф, улучшение ситуации по COVID-19 за неделю отмечено в восьми регионах России… Ухудшение ситуации по COVID-19 за неделю — в 32 регионах России, — говорится в сообщении.

Лучше ситуация стала в Иркутской, Курской, Рязанской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Адыгее, Республике Алтай и Крыму, отмечается на сайте оперштаба.

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28 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет от коронавируса в России остался на уровне 64,4 процента. Вакцинация первым компонентом проведена 83 674 549 раз, вакцинация полного цикла — 79 269 115 раз.

При этом в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской области и Чукотке показатель превышает 80 процентов. Он рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью, учитывающей как переболевших, так и привитых граждан, уточнила Голикова.

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