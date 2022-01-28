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Эзотерик составил топ-5 мужских имен, которые сулят выгодный брак

Евгений Белоусов

Общество
Эзотерик составил топ-5 мужских имен, которые сулят выгодный брак
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Надежный и крепкий брак зависит от множества факторов. Не последним из них является имя избранника. Участник шоу «Битва экстрасенсов», эзотерик и астролог Артемий Никара составил топ-5 мужских имен, с обладателями которых женщина точно будет как за каменной стеной.

Большой ценитель женского труда Илья всегда уверен в браке. Именно с Ильей женщина сможет почувствовать себя как за каменной стеной.

Благородный и знатный Евгений обладает не только спокойный нравом, но и хорошо зарабатывает. Он точно сумеет обеспечить свою семью всем необходимым.

С Артемом женщине всегда будет весело и комфортно, ведь он точно душа компании. Он умеет найти подход к любой женщине. Кроме того, Артем неплохо зарабатывает.

Иван — настоящий трудоголик. Своим упорством на работе он принесет в дом много денег. Возлюбленная Ивана никогда не будет ни в чем нуждаться.

Богатым внутренним миром обладает Василий. Женщина для него — настоящий свет в окошке, ради которого он способен на многое.

— Девушке будет с ним совершенно не скучно, — цитирует Никара Пятый канал.

Маг, экстрасенс и парапсихолог Маргарита уверена, что секрет успеха каждого успешного мужчины кроется в его имени. Она составила топ-5 мужских имен, обладатели которых всегда смогут обеспечить себе безбедную жизнь.

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