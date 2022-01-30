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«Гения больше нет»: Семчев рассказал о значимости Куравлева для отечественного кино

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Гения больше нет»: Семчев рассказал о значимости Куравлева для отечественного кино
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Леонид Куравлев был представителем плеяды ярких комедийных актеров, которые украсили советское кино незабываемыми героями. Так прокомментировал смерть 85-летнего артиста актер театра, кино и дубляжа Александр Семчев.

В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил неповторимую харизму Куравлева, которая долгие годы восхищала советских и российских зрителей.

— Он в перечне самых лучших актеров, создавших неповторимый образ комедийного персонажа. Он в ряду великих — таких как: Александр Демьяненко, Андрей Миронов, Надежда Румянцева и других. Это плеяда тех актеров, которые украсили наше кино незабываемыми героями. Мне очень и очень жаль, что такого гения с нами больше нет. Гения больше нет…— сказал Семчев.

Он также выразил соболезнования родным и близким Куравлева.

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался 30 января на 86-м году жизни. СМИ узнали, что в последнее время актер жил в доме престарелых.

10 января стало известно, что Куравлев находится в реанимации. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов. Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.

21 января Куравлев был переведен из реанимационного отделения в хоспис, ему поставили диагноз «деменция смешанного типа». Состояние артиста медики оценивали на уровне средней тяжести.

Леонид Куравлев — актер советского и российского кино, звезда многих культовых фильмов отечественного кинематографа. Известен ролями в таких картинах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок». О его биографии можно узнать в материале «Вечерней Москвы».

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