Суд приговорил к пожизненному заключению педофила в Свердловской области

Фото: Следственный комитет Российской Федерации по Свердловской области

В Свердловской области суд приговорил к пожизненному лишению свободы 41-летнего местного жителя, который изнасиловал и убил 11-летнюю девочку в городе Асбесте. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

— Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в ноябре 2020 года в Асбесте подсудимый встретил на улице незнакомую 11-летнюю девочку, которая продавала газеты. Злоумышленник заманил ребенка к себе домой, пообещав приобрести ее товар. В квартире педофил изнасиловал девочку, а затем задушил. В тот же день он спрятал труп ребенка в кустах рядом со своим домом. Впоследствии тело девочки нашли, а убийцу и насильника задержали.

1/3 фото:Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области 2/3 фото:Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области 3/3 фото:Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области

В ГУ МВД по региону сообщили, что совершивший преступление мужчина провел в местах заключения 19 лет. До нападения на 11-летнюю девочку он был судим за убийство, грабеж, разбой и торговлю наркотиками.

18 января Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов, а также для тех, кто совершил такое преступление впервые в отношении двух и более детей.