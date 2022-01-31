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Суд приговорил к пожизненному заключению педофила в Свердловской области

Илья Ашуров

Происшествия
Суд приговорил к пожизненному заключению педофила в Свердловской области
Фото: Следственный комитет Российской Федерации по Свердловской области

В Свердловской области суд приговорил к пожизненному лишению свободы 41-летнего местного жителя, который изнасиловал и убил 11-летнюю девочку в городе Асбесте. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

— Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в ноябре 2020 года в Асбесте подсудимый встретил на улице незнакомую 11-летнюю девочку, которая продавала газеты. Злоумышленник заманил ребенка к себе домой, пообещав приобрести ее товар. В квартире педофил изнасиловал девочку, а затем задушил. В тот же день он спрятал труп ребенка в кустах рядом со своим домом. Впоследствии тело девочки нашли, а убийцу и насильника задержали.

фото:Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области
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фото:Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области
фото:Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области
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фото:Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области
фото:Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области
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фото:Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области

В ГУ МВД по региону сообщили, что совершивший преступление мужчина провел в местах заключения 19 лет. До нападения на 11-летнюю девочку он был судим за убийство, грабеж, разбой и торговлю наркотиками.

18 января Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов, а также для тех, кто совершил такое преступление впервые в отношении двух и более детей.

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