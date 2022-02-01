Верховный суд заявил, что «Мемориал»* ликвидировали за отсутствие публичности

Фото: пресс-служба суда

Верховный суд России решил ликвидировать международный правозащитный центр «Мемориал»* из-за отсутствия публичности и систематического введения граждан в заблуждение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомстве.

— Скрывая информацию о выполнении функций иностранного агента, организация не обеспечивает публичности своей деятельности, препятствует должному общественному контролю за ней, нарушает права граждан на достоверную информацию о ее деятельности, тем самым допускает грубые нарушения законодательства Российской Федерации, — цитирует заявление суда ТАСС.

Дело о ликвидации «Мемориала»*

11 ноября Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»* за нарушение закона об иноагентах.

В обоснование своего иска Генпрокуратура заявила, что «Мемориал»* неоднократно нарушал требования закона о маркировке информации материалов организаций, признанных иностранными агентами.

25 ноября стало известно, что Верховный суд РФ объявил перерыв в слушаниях по делу о ликвидации «Мемориала»* до 14 декабря.

3 октября в России вступил в силу закон, который предписывает иностранным НКО каждый год отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях. Соответствующие изменения внесли в закон «О некоммерческих организациях».

29 декабря Мосгорсуд по требованию столичной прокуратуры ликвидировал правозащитный центр «Мемориал»*.

*Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России