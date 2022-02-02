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ГД: Угрозами Делимханова в адрес Янгулбаева должна заниматься Генпрокуратура

Георгий Соланович

Общество
ГД: Угрозами Делимханова в адрес Янгулбаева должна заниматься Генпрокуратура
Фото: Пресс-служба Госдумы

Высказыванием депутата Адама Делимханова о бывшем судье Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева должна заниматься Генпрокуратура. Такое мнение выразил первый зампред комиссии Государственной думы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев.

— Считаю, такие вещи должна рассматривать не комиссия по этике, а Генпрокуратура. Такие угрозы — нешуточное дело. Такого человека, опасного для общества, надо ставить на учет, контролировать его действия, — передает слова Арефьева Интерфакс.

Делимханов пообещал отрезать головы членам семьи Янгулбаева. 22 января сам Янгулбаев и его дочь покинули Россию.

Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров назвал экс-судью Верховного суда республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства». Он высказался, что бывший судья не смог воспитать интеллигентных детей, и вместо того чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи.

СПРАВКА «ВМ»

20 января люди в гражданской одежде, масках и с оружием ворвались в квартиру Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде. Они представились сотрудниками МВД Чечни и предъявили постановление о принудительном приводе супругов на допрос. После этого они увезли Мусаеву, больную сахарным диабетом второго типа и коронавирусом.

21 января стало известно, что жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева доставили в Грозный в качестве свидетеля в рамках закона. По данным СМИ, псевдооперативники не показали своих удостоверений и заявили, что Мусаева проходит как свидетель по делу о мошенничестве.

Также в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с бывшим чеченским судьей фантастической и странной.

23 января бывший чеченский судья Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью. Об этом сообщила адвокат Наталья Добронравова. При этом она заявила, что знает, в какую страну направились экс-судья с дочерью, но информацией делиться не намерена.

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