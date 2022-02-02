Колючий разлучник: как кактус в доме влияет на жизнь женщин

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Многие любят домашние растения. Одним из самых популярных среди них является кактус. Но оказывается, колючий цветок способен притянуть в дом беду.

В древности люди верили, что кактусы отталкивают мужчин и мешают женщинам наладить личную жизнь. Их считали цветками-разлучниками. Согласно поверьям, кактус может принести в дом семейные ссоры. Кроме того, считалось, что держащую дома кактус женщину отличают чрезмерная стеснительность и зажатость.

Однако кактус не только приносит беды. По колючему цветку, например, можно узнать о предстоящем замужестве. Цветение кактуса означает, что приближается свадьба. Также цветущий кактус может означать скорую беременность или финансовый успех.

Не обошел своей негативной силой кактус и сновидения. Уведенный во сне кактус не принесет ничего хорошего.

Если кактус во сне цветет, можно встретить кого-то с таким же «колючим» характером наяву. А вот уколовшись во сне о кактус, стоит ожидать сильного разочарования в ком-нибудь из жизни, передает Rsute.

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