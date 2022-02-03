Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Теннисист Медведев отказался от участия в турнире в Роттердаме

Георгий Соланович

Спорт
Теннисист Медведев отказался от участия в турнире в Роттердаме
Фото: instagram/medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев отказался от выступления на турнире в Роттердаме. Об этом сообщили в пресс-службе организатора события.

Помимо российского спортсмена, на соревновании не выступит итальянец Янник Синнер. Вместо них сыграют француз Жо Уилфред Цонга и британец Энди Маррей, передает Life.

Ранее Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6 и 5:7 в пользу испанца Рафаэля Надаля.

Российский теннисист после рассказал, что во время финала «перестал мечтать» и играл только ради себя, близких и болельщиков. Он отметил, что чувствует особенную поддержку со стороны россиян. Также спортсмен выразил благодарность команде и семье и пообещал болельщикам в следующий раз играть лучше.

По итогам поединка Надаль стал первым в истории теннисистом, который выиграл 21 титул на турнирах Большого Шлема.

После встречи Медведев назвал потрясающей игру своего соперника.

В этот же день стало известно, что российский теннисист заработал свыше 1,1 миллиона долларов по итогам Australian Open.

Читайте также:
Даниил Медведев Соревнования Теннис
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

И дыроколом по голове!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Все мнения
О проекте