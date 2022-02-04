Стартовал прием заявок на участие в столичной фотовыставке

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Прием заявок на участие в фотовыставке «ОБЪЕКТИВно о Москве» стартовал в столице. Он продлится до 1 апреля включительно. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин в пятницу, 4 февраля.

Он отметил, что для участия необходимо прислать фотографии, которые были сделаны после 1 января 2021 года.

— В этом году определено пять номинаций: «Геометрия города», «В гармонии с природой», «В ритме города», «Черно-белое искусство», «Сохраняя историю», — заявил руководитель ведомства.

После профессиональное жюри отберет лучшие снимки. Их можно будет увидеть с 17 по 31 мая на выставке в «Доме на Брестской».

Эксперты будут оценивать работы по 10-балльной системе и учитывать техническое и художественное исполнение, композицию, цвет, необычность подачи и соответствие номинации, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также 4 февраля начался прием заявок на участие в команде медиаволонтеров в Москве. Добровольцы смогут освещать самые яркие события города и рассказывать москвичам о волонтерской деятельности. К участию приглашаются фотографы, видеографы и SMM-менеджеры.