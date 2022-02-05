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Банк ВТБ опроверг информацию о минировании столичных офисов

Анастасия Колоскова

Происшествия
Банк ВТБ опроверг информацию о минировании столичных офисов
Фото: МВД

Столичные офисы ВТБ работают в штатном режиме. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе банка, опровергнув ранее появившуюся в СМИ информацию об анонимном сообщении о минировании офисов.

— Данная информация не соответствует действительности. Офисы ВТБ работают в штатном режиме, — передает сообщение РИА Новости.

До этого агентство со ссылкой на источник в экстренных службах писало, что поступило анонимное сообщение о минировании столичных офисов банка ВТБ. Отмечалось, что после этого в офисах организованы проверки.

В этот же день аноним сообщил о минировании четырех рейсов и помещения в терминале B в аэропорту Шереметьево. Позже проверка показала, что сообщение оказалось ложным.

Накануне поступили сообщения о минировании четырех торговых центров (ТЦ) в подмосковных Мытищах.

До этого около 14 школ Ростова-на-Дону получили сообщения от анонимных источников об угрозе совершения террористических атак. Родителей попросили забрать своих детей из образовательных учреждений.

12 января 151 школу эвакуировали в Екатеринбурге по аналогичным причинам. В департаменте здравоохранения города отметили, что всего в Екатеринбурге насчитывается 163 школы. Таким образом, эвакуация не коснулась всего 12 образовательных учреждений.

При этом по итогам проверок правоохранители еще ни разу не нашли в учреждениях каких-либо опасных веществ. Сообщения вновь начали приходить в школы города 17 января.

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