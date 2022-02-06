«Закончилось в итоге моргом»: дочь Руслановой обвинила врачей в смерти матери

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Дочь народной артистки России Нины Руслановой Олеся Рудакова заявила, что медики могли спасти ее мать, но не сделали этого.

— Мне врачи говорили, что все с ней нормально. Нормально закончилось в итоге моргом. Моя мама никогда не молчала. Если ей что-то не нравилось, то она всегда говорила. Хочу знать, что с ней случилось, — заявила дочь покойной артистки.

Рудакова рассказала, что последние три месяца Русланова ходила на костылях, так как у нее был искусственный тазобедренный сустав. Затем появились проблемы с сердцем.

— Я хотела забрать ее в кардиоцентр, но мне не разрешили. Затем полип нашли. Врачи провели ей операцию без анализов гистологии. У нее оказалась онкология. Как мать могла заболеть в реанимации коронавирусом? Почему ее из реанимации перевели в отделение? Не понимаю, — заявила наследница актрисы в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Стало известно последнее желание покойной актрисы Нины Руслановой. Артистка очень переживала, что ее дочь осталась без работы. Об этом заявил заслуженный артист России Михаил Васьков.

Советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова умерла после продолжительной болезни в возрасте 75 лет 21 ноября. Возможной причиной ее смерти стал коронавирус.

23 ноября стало известно, что следователи начали проверку по факту смерти Руслановой после того, как ее дочь Олеся Рудакова заявила, что родственники «умоляли врачей» положить артистку в реанимацию. СК проверит действия врачей на предмет халатности, которая могла привести к смерти пациента.