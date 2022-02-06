В Соединенных Штатах предсказали ответ России в случае агрессии Украины

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Издатель американского журнала The National Interest Дмитрий Саймс в пятницу, 4 февраля, высказался о единственном, по его мнению, вероятном сценарии начала вооруженного конфликта на Украине. Он считает, что его инициатором могут стать только украинские власти.

Саймс сообщил, что в декабре разговаривал с представителями российской политической элиты, которые заверили его в отсутствии каких-либо агрессивных планов у Кремля. Издатель уверен, что Москва не планирует нападать на Киев только потому, что Соединенные Штаты отвергли требования РФ о нерасширении НАТО и неусилении альянса в Восточной Европе.

— В Москве все отрицают такую возможность, — подчеркнул Саймс в статье.

Но, по мнению политолога, Россия очень жестко ответит, если на нее нападут. Только в этом случае вероятно начало крупномасштабного военного конфликта, заключил он.

В США назвали число возможных жертв в случае «вторжения» России на Украину. В случае полномасштабного «вторжения» РФ на Украину число возможных жертв может достичь 85 тысяч человек. Об этом агентству Reuters рассказали неназванные чиновники в Соединенных Штатах.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Видео должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами. Позднее Госдеп не привел каких-либо доказательств подготовки и не раскрыл, какой информацией на этот счет обладают американские власти.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.