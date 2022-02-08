«Разберемся сами»: Порошенко ответил на слова Путина о предоставлении убежища

Фото: twitter/poroshenko

Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко ответил президенту Российской Федерации Владимиру Путина на слова о предоставлении ему убежища.

В ходе пресс-конференции, которая прошла по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Путин заявил, что Россия готова предоставить экс-президенту Украины Петру Порошенко убежище по гуманитарным соображениям.

— Советую Владимиру Зеленскому прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. А Владимиру Путину наконец-то осознать, что мы разберемся сами здесь, в Украине. Извечная российская практика «заботиться» об украинской политике и политиках уже давно прекратилась, — написал Порошенко в своем Telegram-канале.

20 декабря 2021 года глава штаба партии экс-президента Украины Петра Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего лидера в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил он.

24 декабря офис генпрокурора Украины подготовил ходатайство в суд, где попросил арестовать Порошенко по делу о госизмене. 17 января политик прилетел из Варшавы в Киев, где проходит суд по делу о государственной измене.

19 января Печерский суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство. Судья обязал политика прибывать к следователю и в суд по первому требованию. Порошенко также придется сдать паспорта для выезда за рубеж.