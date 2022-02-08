Пушков оценил призывы к миру заговорившей по-русски кандидата в президенты Франции

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Российский сенатор Алексей Пушков оценил высказывание кандидата в президенты Франции от республиканской партии Валери Пекресс, которая начала говорить на русском во время своего интервью.

6 февраля кандидат в президенты Франции Валери Пекресс во время телевизионного интервью по-русски обратилась с призывом к россиянам «вместе строить мир в Европе».

По словам Пушкова, западные страны очень много говорят об отношениях с РФ, однако усилий для их построения с их стороны прикладывается очень мало.

— Словно Европу ведет совсем в другую сторону какая-то мощная невидимая сила. Или все же видимая, и имя ей — антироссийский либеральный интернационал? — задался вопросом сенатор в своем Telegram.

7 февраля в Москве прошла встреча президента Российской Федерации Владимир Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Отмечается, что переговоры лидеров длились почти шесть часов.

На пресс-конференции, которая прошла после встречи, Владимир Путин заявил, что переговоры с Макроном прошли в деловом ключе. Он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.

Помимо этого, Макрон сказал, что Франция и Российская Федерация договорились работать совместно над гарантиями безопасности.