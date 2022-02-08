Военный аналитик прокомментировал планы Запада по поставкам оружия на Украину

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Военный аналитик Алексей Леонков прокомментировал сообщения о том, что США и некоторые страны НАТО отправляют оружие и боеприпасы для «сдерживания России» на Украину по установившемуся «воздушному мосту».

Он отметил, что Запад уже получал предупреждения от России о том, что не нужно превращать Украину в военный плацдарм. Пока российские власти не конкретизировали, какими могут быть ответные действия для обеспечения безопасности нашей страны.

По словам военного аналитика, наличие военных баз около российских границ вынудит нашу страну принимать необходимые меры.

— Россия не будет сидеть и терпеливо ждать, когда у нас под боком, на военно-морской базе в Бердянске или Очакове, окажется корабль с ударными вооружениями в виде крылатых ракет «Томагавк», к которым прикрутили, например, термоядерные боеголовки, — отметил эксперт в комментарии argumenti.ru.

Сообщается, что с 22 января в Киеве приземлились восемь грузовых самолетов США. Всего Вашингтон отправил Украине порядка 650 тонн оружия и снаряжения. В будущем ожидаются поставки из Польши и Чехии, передает ФАН.

5 февраля председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Украина должна придерживаться более умеренной позиции в вопросе поставок ей оружия со стороны Германии. Она отметила, что в последние годы именно ФРГ поддерживала Украину из дружеских чувств и чувства ответственности. Поэтому украинской стороне следует различать «своих» и «чужих», считает депутат.