Психолог раскрыла пользу ночных кошмаров

Фото: Pexels

Психолог и семейный консультант Станислава Зарудная рассказала о том, как справляться с ночными кошмарами и получать от них пользу.

По словам специалиста, кошмары делятся на три категории: актуальные события, которые произошли совсем недавно, события из прошлого и выдуманные случаи. Она добавила, что подобные сны могут быть отражением страхов, которые человек испытывает наяву.

— Если подсознание показывает вам тревожные, но выдуманные ситуации, возможно, это повод проанализировать: не встречаете ли вы подобных страхов в повседневной жизни. Возможно, вытесненные в сферу сна, они могут пронизывать многие сферы вашей жизни, проявляясь в виде ограничивающих убеждений, которые могут стопорить ваши достижения и стремления, — поясняет психолог.

В основном ночные кошмары появляются из-за того, что человек подавляет чувства и эмоции из-за происходящих трагических событий в жизни. Тогда следует принять и осознать утрату.

— Эти эмоции необходимо признать и, возможно, отгоревать, проплакать утраты и потери. И тогда эта забитая энергия сможет работать на вас, а не портить вам время для сна, — рассказывает Зарудная.

От кошмаров, которые регулярно повторяются во снах, можно избавиться с помощью определенной техники.

— Усядьтесь удобно, закройте глаза, подышите. Затем представьте все, что происходит с вами во сне, медленно оживляя ваше сновидение, и, когда вы дойдете до кульминационного момента, задайте себе вопрос: что происходит дальше? Помните в этот момент, что вы — хозяин своего сна, что вы полностью его контролируете, — цитирует специалиста Пятый канал.

Она уточнила, что такой способ потребует много усилий и труда, однако поможет преодолеть свой страх.

Эзотерики считают, что сновидения могут указывать на проблемы человека со здоровьем. Они назвали основные типы снов, при помощи которых подсознание предупреждает об опасности.