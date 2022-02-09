Google посвятил дудл 150-летию Государственного исторического музея

Фото: Вечерняя Москва

На исходной странице российского Google появился тематический дудл в честь 150-летия со дня основания Государственного исторического музея.

Дудлом называется логотип поисковой системы, который выполнен в стиле какого-либо события или знаменательной даты.

— Сегодня на стартовой странице Google появился дудл, нарисованный российской художницей Томой Вагнер к юбилею ГИМ, — цитирует пресс-служба платформы РИА Новости.

Государственный исторический музей был основан 150 лет назад. Всего в нем насчитывается 36 залов со старинными реликвиями, шедеврами из стекла и личными вещами российских правителей.

Около 200 современных и исторических ювелирных украшений будут представлены на выставке «Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России». Ее проводят Исторический музей совместно с Гохраном России. Об этом в четверг, 20 января, сообщил руководитель Гохрана России Андрей Юрин. Он отметил, что около двух третей украшений изготовлены современными мастерами. Оставшаяся треть связана с историческим наследием. Выставка будет работать с 16 февраля по 16 апреля 2022 года.