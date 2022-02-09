Глава комитета ГД призвал не верить информации из СМИ про допинг у россиян на ОИ

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Информации журналистов о допинге среди российских фигуристов доверять не стоит, необходимо дождаться позиции Олимпийского комитета РФ и других официальных лиц. Об этом в среду, 9 февраля, заявил председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

— Считаю, что не нужно верить информации Inside The Games. Нужно дождаться информации из официальных источников, которыми могут быть федерация или Олимпийский комитет России, — сказал он.

При этом он добавил, что даже официальная информация может содержать ошибочные данные. В настоящее время нужно сконцентрироваться на спорте, а не заниматься «истерией», передает его слова РИА Новости.

До этого издание Inside the Games сообщило, что церемонию награждения спортсменов после командного турнира по фигурному катанию задержали на Олимпиаде из-за проблем с допинг-тестом у одного из российских спортсменов. Изначально было запланировано, что спортсменов наградят во вторник, 8 февраля. Теперь церемония перенесена на неопределенный срок.

По словам главы пресс-центра МОК Марка Адамса, Международный олимпийский комитет прикладывает максимум усилий, чтобы разобраться в ситуации с сомнительным результатом допинг-теста у одного из российских фигуристов. При этом он уточнил, что юридические процессы, связанные с допинг-тестами, могут затягиваться.

Накануне сборная России пополнила копилку команды вторым золотом на Играх-2022. Сборная России одержала победу в командном турнире по фигурному катанию. Эту высшую награду сборная РФ завоевала во второй раз в истории.