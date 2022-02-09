Суд продлил наложенные на Рашкина ограничения

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и продлил ранее установленные запреты депутату от фракции КПРФ Валерию Рашкину. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба суда в среду, 9 февраля.

По словам пресс-секретаря суда, ограничения будут действовать до 29 марта 2022 года.

Напомним, что 13 декабря 2021 года Басманный суд Москвы запретил Рашкину охотиться и выходить по ночам из дома без письменного разрешения.

Дело Валерия Рашкина

В октябре 2021 года МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте, к которой мог быть причастен Рашкин. Впоследствии дело передали в Следственный комитет.

По данным правоохранителей, в ночь с 28 на 29 октября в полицию в Саратовской области поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место сотрудники обнаружили машину и двух мужчин, один из которых был за рулем. В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови. По предварительным данным, 66-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ноябре депутаты Госдумы проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности Рашкина. Председатель СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении парламентария.

В декабре мировой суд Лысогорского района Саратовской области лишил Валерия Рашкина водительских прав за отказ пройти медосвидетельствование.