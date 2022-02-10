Дипломат рассказал об успехах и перспективах России на международной арене

Фото: МИД РФ

О том, как сегодня работает российская дипломатическая миссия, каковы ее успехи на международной арене, рассказал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

Он отметил, что в данный момент для России на дипломатическом поле ситуация разворачивается непросто. Есть проблемы в отношениях с США и странами НАТО, Японией.

— С остальными у нас отличные отношения. Они гораздо более продвинутые, чем были раньше. Если брать наших таких очень плотных, хороших партнеров Китай, Индию и Индонезию, то это уже три миллиарда — почти половина населения земли, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

Андрей Бакланов также добавил, что за последние годы России удалось улучшить отношения со странами Ближнего Востока. Со странами Персидского залива также постепенно складывается сотрудничество. Например, с Саудовской Аравией, в сфере вопросов добычи нефти.

Ранее МИД России призвал к прекращению нагнетания напряженности по Украине. В ведомстве отметили необходимость принятия практических шагов, которые были бы направлены на урегулирование конфликта в Донбассе.