«Полный бред»: Рудковская опровергла новость о госпитализации Билана

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Новость о госпитализации певца Димы Билана с коронавирусом — «полный бред», артист уже сообщил об этом в прямом эфире в своем Instagram. Об этом заявила «Вечерней Москве» продюсер Димы Билана Яна Рудковская.

— Дима Билан в прямом эфире в своем Instagram уже сообщил, что новость о его госпитализации — полный бред. Нужно следить за его эфирами в социальных сетях, чтобы знать, — сказала Рудковская в беседе с «ВМ».

О госпитализации артиста в состоянии средней тяжести сообщил Telegram-канал Mash. Билан в прямом эфире в своем Instagram сообщил подписчикам, что с ним все в порядке, он уже переболел коронавирусом и не собирается отменять выступления.

Он добавил, что «прожил» ковид достаточно тихо. В начале февраля артист сдал два теста, однако оба не выявили заражения. Позже он сдал еще один тест, который и подтвердил коронавирус. Однако сейчас, по утверждению Билана, он на сто процентов здоров.

Артист также добавил, что до сих пор наблюдается в Городской клинической больнице № 52 в Москве, при этом чувствует себя прекрасно. Билан также заверил, что его голос не пострадал.