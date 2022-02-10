Андрей Картаполов принял участие в забеге в поддержку олимпийцев

Фото: Вечерняя Москва

Забег в поддержку российских олимпийцев прошел 10 февраля в московском парке Лефортово. В забеге приняли участие депутат Госдумы Андрей Картаполов вместе с активистами партии «Единая Россия» района Лефортово, жителями района, членами Молодежной палаты и студентами-волонтерами ветеринарной академии им. Скрябина.

Разминку для участников забега провел чемпион Европы по боевому самбо Маршал Савчук вместе со спортсменами межрегиональной общественной спортивной организации «Возрождение».

— Это самое малое, чтобы мы можем сделать для наших спортсменов. Они находятся далеко от нас, от своих родных. Вынуждены выступать в достаточно жестких условиях, без зрителей и без флага своей страны, — заявил Картаполов.

Фото: Вечерняя Москва

По его словам, именно поэтому был организован забег — чтобы поддержать российских спортсменов и особенно фигуристку Камилу Валиеву.

Также в забеге принял участие исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юго-Восточного округа Москвы Сергей Рыбаков. Они также поддерживали участников ветераны Совета ветеранов района Лефортово.

После забега для участников угостили чаем со сладостями.

Допинг-пробы Валиевой на Играх в Пекине

В среду, 9 февраля, Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой. При этом в чем конкретно проблема, не уточнялось. Однако из-за правил Всемирного антидопингового кодекса Валиева не может быть официально идентифицирована, так как ей нет 16 лет.

Ряд СМИ сообщали, что в организме фигуристки якобы был обнаружен триметазидин. В беседе с «ВМ» врач, директор Института здоровья и реабилитологии НГУ им. Лесгафта Денис Олисов заявил, что данное вещество входит в список субстанций, запрещенных к применению в соревновательный и межсоревновательный период.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что Валиеву не отстранили от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

Если в организме спортсмена действительно был обнаружен триметазидин, который входит в список субстанций, запрещенных к применению в соревновательный и межсоревновательный период, то это большое горе и большая проблема. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач, директор Института здоровья и реабилитологии НГУ им. Лесгафта Денис Олисов.

Руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс отказался комментировать ситуацию с допинг-тестом российской спортсменки Камилы Валиевой, призвав общественность к терпению. Сообщения о допинге он назвал «спекуляцией».