WADA планирует оспорить в суде отмену временного отстранения Валиевой

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене отстранения фигуристки-одиночницы Камилы Валиевой из-за ее допинг-пробы. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

По мнению представителей WADA, в данной ситуации неправильно были применены правила Всемирного антидопингового кодекса, передает ТАСС.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты могут привлечь российских спортсменов к ответственности по «закону Родченкова» из-за положительной допинг-пробы у фигуристки Камилы Валиевой. «Закон Родченкова» предполагает, что власти США имеют право привлечь к ответственности спортсменов и тренеров из других стран. При этом они могут не быть американцами и никогда не бывать на территории Штатов.

В среду, 9 февраля, Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпиаде Пекине стал допинг-тест спортсменки, выступающей в сетке одиночного катания, Камилы Валиевой. При этом не уточнялось, из-за чего конкретно возникла проблема. Однако из-за правил Всемирного антидопингового кодекса Валиева не может быть официально идентифицирована, так как ей нет 16 лет. В ряде СМИ сообщалось, что в организме фигуристки был обнаружен триметазидин.

Международное агентство тестирования 11 февраля сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у российской фигуристки Камилы Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат.

О том, что известно о допинг-скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».