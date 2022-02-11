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Суд заключил под стражу одного из нападавших на «Пятерочку» в Истре

Георгий Соланович

Происшествия
Суд заключил под стражу одного из нападавших на «Пятерочку» в Истре
Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Суд арестовал 19-летнего мужчину, обвиняемого в разбойном нападении на магазин «Пятерочка» в Истре и нанесении смертельных травм 51-летней кассирше. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщила прокуратура Московской области.

Нападавший будет находиться под стражей до 9 апреля 2022 года, уточнили в Telegram-канале надзорного ведомства.

Разбойное нападение в Истре

Трагедия произошла в ночь на 9 февраля. Изначально сообщалось, что четыре человека, вооруженные бейсбольными битами, вломились в магазин в Истре. Позже стало известно, что они были вооружены деревянными рукоятками от топоров.

Злоумышленники избили директора магазина, ее супруга и продавца-кассира, впоследствии забрав из кассы 70 тысяч рублей. Позже появилось видео нападения на магазин.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленникам грозит лишение свободы до восьми лет и штраф до полумиллиона рублей.

В рамках рассмотрения уголовного дела сотрудники Следственного комитета проверят правомерность пребывания нападавших в России.

Четырем мужчинам в Истре предъявили обвинение по факту нападения на универмаг и причинения смертельных травм продавцу.

«Пятерочка» выплатит миллион рублей семье убитой в Истре продавщицы.

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