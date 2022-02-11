Ирина Роднина: МОК не ограничится выводом Валиевой и вычетом результатов у нашей команды

Фото: Пресс-служба Госдумы

Дисквалификация российской фигуристки Камилы Валиевой из-за положительных результатов на допинг-пробы может привести к негативным последствиям не только для самой спортсменки, но и для будущих олимпийцев, которые желают представлять на Играх Россию. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.

По ее мнению, ответственность за ситуацию с Валиевой должна быть возложена на тот штат, который ее готовил к соревнованиям:

— Я честно вам скажу, что в МОК всегда решения принимаются по четким моментам, и когда мы начинаем рассуждать о том, что нам нравится или нет, — это неправильно в данном контексте. Потому что было наличие препарата, который запрещен с 2014 года. Препарат нельзя принимать до 18 лет. Конечно, правильно сказал Котельников: «Девочку жалко…». Девочка показывает замечательные результаты, ей вполне хватает и данных, и способностей, а зачем тогда это нужно было все? Абсолютно непонятно. И за это должен ответить тот штат, который ее вел. Потому что если накладывается какое-либо наказание, то на нее, как на несовершеннолетнюю, оно не распространяется.

Роднина подчеркнула, что максимальной санкцией для юной спортсменки может стать отказ в допуске к индивидуальным соревнованиям и временная дисквалификация:

— Да, девочку жалко…Ну если вам жалко девочку, то зачем вы ее отправляете выступать на взрослые соревнования? Для девочки есть юношеские олимпийские игры, есть юниорский чемпионат мира. Но нам почему-то не жалко тех ребят, которые за ней пойдут. Я думаю, что они (представители Международного олимпийского комитета — прим. «ВМ») не ограничатся выводом Камилы и вычетом результатов у нашей команды. Наверняка после Олимпийских игр будут вводиться дополнительные ограничения.

Собеседница «ВМ» напомнила, что российские спортсмены уже четыре года выступают без родного флага и гимна:

— И это все должно закончиться по идее в декабре 2022 года, но я боюсь, что эта история продолжится дальше. И вот о тех мальчиках и девочках, которые сейчас тренируются и хотят в будущем выступать за Россию, поднимая ее флаг, почему-то никто не думает.

В заключение Роднина вновь призвала дождаться решения МОК по ситуации с Камилой Валиевой.

В среду, 9 февраля, Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой, выступающей в сетке одиночного катания. При этом не уточнялось, из-за чего конкретно возникла проблема. Однако из-за правил Всемирного антидопингового кодекса Валиева не может быть официально идентифицирована, так как ей нет 16 лет. В ряде СМИ сообщалось, что в организме фигуристки был обнаружен триметазидин.

Международное агентство тестирования 11 февраля сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у российской фигуристки Камилы Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат.

О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».