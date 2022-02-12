Врач объяснил, как не навредить организму при приеме лекарств

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Прием множества лекарств, которые помогают человеку в условиях пандемии COVID-19, а также сезона гриппа и ОРВИ — нередко приводит к негативному побочному влиянию на организм. Отмечается, что это создает дополнительную нагрузку на него. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин.

Так, например, антибиотики, которые используются для лечения различных бактериальных инфекций — являются токсичными для организма, поскольку обладают определенными химическими свойствами. Однако при их приеме страдают полезные микроорганизмы, которые живут в кишечнике и в других органах.

— Допустим, если мы назначаем антибиотик, то обязательно даем пробиотик, чтобы восстановить численность микроорганизмов, помочь лактобактериям справляться с недугом. Также можно усилить микрофлору молочными продуктами, если для них нет противопоказаний, — советует специалист, передает радио Sputnik.

Помимо этого, следует употреблять большое количество жидкости. Это необходимо, чтобы разводить токсические вещества.

— Спокойный режим питания, без тяжелой пищи, тоже позволит не увеличивать нагрузку на организм. Очень важно принимать только те препараты, которые выписал врач. Самолечение может навредить организму, — заключил специалист.

4 февраля вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, почему у бактерий может вырабатываться устойчивость к препаратам.