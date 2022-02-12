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Более 20 машин пострадали при обрушении каркаса на частной стоянке в Москве

Василий Плиткин

Происшествия
Более 20 машин пострадали при обрушении каркаса на частной стоянке в Москве
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Прокатная улица, 5А Карта всех событий

Металлический каркас обрушился на частной стоянке в столице. Пострадал 21 автомобиль. Об этом «ВМ» рассказал источник в экстренных службах города.

Площадь обрушения составила 50 квадратных метров. Люди при этом не пострадали, уточнил источник.

Обрушение произошло по адресу Прокатная улица, 5а, автостоянка № 65/1.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

11 февраля сообщалось, что строительные леса рухнули на парковку в переулке напротив здания Госдумы в Москве. Под завалами частично оказалась одна из припаркованных рядом машин.

В тот же день в подмосковном Наро-Фоминске вечером пятеро рабочих осуществляли земляные работы по установке конструкции ограждения вблизи здания строящегося торгового центра в поселке Селятино. В процессе произошло обрушение ограждения в траншею, образовавшуюся вследствие выемки грунта, где находились рабочие. Двое скончались на месте, еще троих доставили в больницу. Позднее скончался еще один рабочий. Возбуждено уголовное дело.

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