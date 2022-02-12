Более 20 машин пострадали при обрушении каркаса на частной стоянке в Москве
Металлический каркас обрушился на частной стоянке в столице. Пострадал 21 автомобиль. Об этом «ВМ» рассказал источник в экстренных службах города.
Площадь обрушения составила 50 квадратных метров. Люди при этом не пострадали, уточнил источник.
Обрушение произошло по адресу Прокатная улица, 5а, автостоянка № 65/1.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
11 февраля сообщалось, что строительные леса рухнули на парковку в переулке напротив здания Госдумы в Москве. Под завалами частично оказалась одна из припаркованных рядом машин.
В тот же день в подмосковном Наро-Фоминске вечером пятеро рабочих осуществляли земляные работы по установке конструкции ограждения вблизи здания строящегося торгового центра в поселке Селятино. В процессе произошло обрушение ограждения в траншею, образовавшуюся вследствие выемки грунта, где находились рабочие. Двое скончались на месте, еще троих доставили в больницу. Позднее скончался еще один рабочий. Возбуждено уголовное дело.