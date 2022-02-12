«У вас проблема»: экс-глава WADA призвал Россию пропустить одну-три Олимпиады

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Возглавляющий расследование по применению допинга в российской легкой атлетике член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд посоветовал России взять перерыв на несколько Олимпийских игр. Об этом он заявил в субботу, 12 февраля.

По его словам, России стоит разобраться со своими допинговыми проблемами, а потом возвращаться к Олимпийским играм.

— Мы могли бы сказать — мы можем вам помочь, у вас проблема, мы можем сосредоточиться на этом. Возьмите тайм-аут на одну, две или три Олимпиады, пока не возьмете ситуацию с допингом под контроль, — цитирует его Reuters.

9 февраля СМИ сообщили, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой.

Международное агентство тестирования 11 февраля сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, однако после апелляции спортсменки оно было снято.

15-летней Валиевой разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине.

11 февраля также стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии отстранения с фигуристки-одиночницы Валиевой на Олимпийских играх.

Решение по разбирательству в CAS дела Валиевой огласят 14 февраля

О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».