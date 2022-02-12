Пожар в четырехэтажном доме в Орехово-Зуеве локализован

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Орехово-Зуево, улица Ленина, 34 Карта всех событий

Пожар в четырехэтажном кирпичном доме в подмосковном Орехово-Зуеве локализовали. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 12 февраля, сообщил источник в экстренных службах.

О возгорании стало известно 12 февраля. Сообщалось, что тушение пожара осложняется деревянными перекрытиями здания, что способствует быстрому распространению огня.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что взял ситуацию с пожаром под личный контроль. Он также рассказал, что из пожара эвакуировали 37 человек, среди которых есть дети. В самом пожаре никто не пострадал.

7 февраля появились фотографии с места пожара в многоэтажном доме в Москве, где погибли два человека. Уточняется, что возгорание произошло в квартире на первом этаже дома по 3-й Филевской улице. По предварительным данным, после тушения были обнаружены тела женщины 1956 года рождения и ее сына 1978 года рождения.