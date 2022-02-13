В ЛДПР призвали не верить слухам о смерти Жириновского

Фото: Пресс-служба Госдумы

Сообщения о смерти лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского — не более чем слухи и дезинформация. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщил центральный аппарат партии в обращении к ее членам.

В настоящее время увеличилось число мошенников, которые распространяют ложные сведения о якобы смерти политика, чтобы дискредитировать партию. В аппарате призвали не верить этому и фиксировать звонки для материалов будущего уголовного дела.

— Злоумышленники звонят членам партии, представляясь сотрудниками центрального аппарата ЛДПР, и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем — это ложь! — передает Telegram-канал Ura.ru.

В пресс-службе Министерства здравоохранения России 11 февраля сообщили, что состояние российского политика Владимира Жириновского оценивается как стабильное.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19. Позднее Минздрав раскрыл подробности состояния госпитализированного Жириновского. По данным СМИ, поражение легких у него оценивается на 50–75 процентов.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика. У него прогрессирует дыхательная недостаточность. Степень поражения правого легкого оценивается на 30 процентов, левого — на 50 процентов, при этом площадь поражения увеличивается. Ситуация со здоровьем Жириновского осложняется наличием у него сахарного диабета.

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «ВМ» о причинах, из-за которых Жириновский заразился коронавирусом. По словам собеседника, свойство нового мутантного штамма «омикрон» заключается в том, что он крайне контагиозный и есть два фактора, которые это провоцируют.